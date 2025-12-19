Ausgerechnet zum 20-jährigen Wunschbaum-Jubiläum konnte Tobias Kammel nicht dabei sein. Doch in seinem Hohenwarsleber Gesundheitszentrum wurden eifrig Wünsche erfüllt.

Seit 20 Jahren: Wunschbaum für die Kinder von „Don Bosco“

Kinder wie Jeronnymo, Elias und Lennard bekommen jedes Jahr Geschenke vom Wunschbaum, den Tobias Kammel im Gesundheitszentrum Hohenwarsleben für das Heilpädagogische Zentrum Don Bosco aufstellt. Das freut Leiterin Doreen Rosenberger (r.) und Erzieherin Carolin Ziemann.

Wolmirstedt. - Weihnachten ohne Geschenke? Das kommt für Kinder, die im heilpädagogischen Zentrum „Don Bosco“ leben, gar nicht in Frage. Dafür sorgt unter anderem Tobias Kammel, der seit 20 Jahren im Gesundheitszentrum in Hohenwarsleben einen Wunschbaum für die Kinder von „Don Bosco“ aufstellt.