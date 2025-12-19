weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Exklusive Theatervorstellungen und Konzerte – das sollen Gäste ab 2028 in einem neuen Veranstaltungssaal auf dem Brocken erleben können. Warum das Millionen-Projekt für den Harz als Reiseziel wichtig ist und wie es finanziert wird.

Von Jens Müller und Holger Manigk Aktualisiert: 19.12.2025, 14:36
Das alte Telekom-Gebäude auf dem Brocken (links im Bild) soll zu einem großen Saal für Theater, Konzerte und Vorträge umgebaut werden.
Das alte Telekom-Gebäude auf dem Brocken (links im Bild) soll zu einem großen Saal für Theater, Konzerte und Vorträge umgebaut werden. Foto: Matthias Bein/picture alliance/dpa

Schierke. - Der Landkreis Harz will nach dem Kauf der Brockenkuppe den Gipfel für Touristen aufpolieren – mit dem höchstgelegenen Veranstaltungssaal Mitteldeutschlands. Dafür ist nun ein wichtiger Schritt gemeistert.