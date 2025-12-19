Tourismus in Sachsen-Anhalt Exklusive Events in 1.141 Metern Höhe im Harz: Neuer Saal auf dem Brocken soll 2028 eröffnen

Exklusive Theatervorstellungen und Konzerte – das sollen Gäste ab 2028 in einem neuen Veranstaltungssaal auf dem Brocken erleben können. Warum das Millionen-Projekt für den Harz als Reiseziel wichtig ist und wie es finanziert wird.