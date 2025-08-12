Mit nagelneuen Schulmappen und prall gefüllten Schultüten starteten die Erstklässler der Grundschulen „Friedrich Loose“ und „Juri Gagarin“ in ihr erstes Schuljahr.

Großmühlingen/Welsleben. - Für viele von uns ist er noch lebhaft im Gedächtnis: Der erste Schultag. Die Aufregung, als wir mit neuer Mappe auf dem Rücken und einer prall gefüllten Schultüte vor der Schule standen. Die Mischung aus Neugier und Nervosität. Die Frage, wie wohl die neuen Klassenkameraden sind – und die Freude auf das, was kommen würde. Genau dieses Gefühl erlebten am Sonnabend die neuen Erstklässler der Grundschulen in Großmühlingen in der „Friedrich Loose“ und in Welsleben in der „Juri Gagarin“.