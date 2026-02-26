Das Brummen der Rotorblätter über dem Salzlandkreis ist mehr als nur Lärm. 99 Alarmierungen im Jahr 2025 zeigen, wie fest die Luftrettung verankert ist. Es gibt jedoch Grenzen.

99 Notfälle im Salzlandkreis: Wann der Hubschrauber zum Einsatz kommt - und wann nicht

Die Luftrettung ist für eine wertvolle Ergänzung des bodengebundenen Rettungsdienstes. Hier steht ein Rettungshubschrauber auf der B246a von Biere Richtung Schönebeck.

SALZLANDKREIS/MAGEDEBURG. - Erst ist es nur ein tiefes Grollen am Himmel. Dann wird das Geräusch lauter, durchdringender. Rotorblätter schneiden durch die kühle Abendluft, Staub wirbelt auf, lose Papiere werden über den Asphalt getrieben. Menschen horchen auf, zücken Handys oder treten einen Schritt zurück. Wenn ein Rettungshubschrauber landet, wird schnell klar: Hier geht es nicht um Routine. Hier geht es um Zeit, genauer gesagt um Minuten, manchmal sogar Sekunden.