Luftrettung 99 Notfälle im Salzlandkreis: Wann der Hubschrauber zum Einsatz kommt - und wann nicht
Das Brummen der Rotorblätter über dem Salzlandkreis ist mehr als nur Lärm. 99 Alarmierungen im Jahr 2025 zeigen, wie fest die Luftrettung verankert ist. Es gibt jedoch Grenzen.
26.02.2026, 18:00
SALZLANDKREIS/MAGEDEBURG. - Erst ist es nur ein tiefes Grollen am Himmel. Dann wird das Geräusch lauter, durchdringender. Rotorblätter schneiden durch die kühle Abendluft, Staub wirbelt auf, lose Papiere werden über den Asphalt getrieben. Menschen horchen auf, zücken Handys oder treten einen Schritt zurück. Wenn ein Rettungshubschrauber landet, wird schnell klar: Hier geht es nicht um Routine. Hier geht es um Zeit, genauer gesagt um Minuten, manchmal sogar Sekunden.