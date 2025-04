Der erste Christopher Street Day 2025 in Schönebeck endete abrupt: Das Ordnungsamt ordnete am frühen Abend einen Abbruch an. Rund 400 Teilnehmer demonstrierten zuvor für queere Rechte.

CSD in Schönebeck muss am Abend abgebrochen werden

CSD in Schönebeck 2025: Gut zwei Stunden gab es eine Demonstration durch die Innenstadt von Schönebeck. Sie wurde mit viel Aufwand von der Polizei abgesichert. Doch am Abend brach das Ordnungsamt die Veranstaltung ab.

Schönebeck - Der erste Christopher Street Day des Jahres 2025 In Deutschland fand am Sonnabend in Schönebeck in Sachsen-Anhalt statt. Und es war der erste dieses Jahres, der am Abend abgebrochen werden musste.