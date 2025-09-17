Vor 35 Jahren gründete sich der Allgemeine Behindertenverband Sachsen-Anhalt. Das soll Ende des Monats gefeiert werden. Die Anfänge des Vereins waren stürmisch – wie die damalige Zeit.

Eine der vielen Aktionen des Abisa: die Stuhlpatenschaft für die vier Begegnungsstätten in der Elbestadt.

Schönebeck. - Der Allgemeine Behindertenverband in Sachsen-Anhalt (Abisa) feiert in diesem Jahr sein 35-jähriges Bestehen. Er wurde gegründet, um Menschen mit Behinderungen eine stärkere Stimme in der Gesellschaft zu geben. Bei Licht betrachtet ist der Abisa etwas älter und wurde bereits zu Zeiten der DDR gegründet. Dabei spielt die Ziffer „2“ eine interessante Nebenrolle.