Bei einer großangelegten Polizeikontrolle waren am Dienstagabend auf der A14 bei Magdeburg 250 Einsatzkräfte im Einsatz. Das hatte einen stundenlangen Stau zur Folge. Tausende Fahrer wurden von der Autobahn abgeleitet.

Geduldsprobe auf der A14: 250 Polizisten sind bei Magdeburg im Einsatz

Wanzleben/Magdeburg - Geduld war am Dienstagabend auf der A14 zwischen Schönebeck und Magdeburg-Sudenburg gefragt. Zeitweise staute sich der Verkehr bis zu 90 Minuten zurück. Auch Polizeihunde und das THW waren im Einsatz.