weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Nach Flüchtlingswellen: Migranten im Jerichower Land: So hoch ist der Ausländeranteil in Burg und Genthin

EIL:
War es doch Terror? Landgericht legt Akten dem Generalbundesanwalt vor
War es doch Terror? Landgericht legt Akten dem Generalbundesanwalt vor

Nach Flüchtlingswellen Migranten im Jerichower Land: So hoch ist der Ausländeranteil in Burg und Genthin

Seit der großen Flüchtlingsbewegung im Jahr 2015 ist der Anteil von Ausländern an der Gesamtbevölkerung im Jerichower Land gestiegen. Wie die Zahlen und die Entwicklung aussehen.

Von Henning Paul 17.09.2025, 07:05
Der Anteil von Ausländern im Jerichower Land hat in den letzten Jahren leicht zugenommen.
Der Anteil von Ausländern im Jerichower Land hat in den letzten Jahren leicht zugenommen. Symbolbild: Julian Stratenschulte/dpa

Burg - „Wir schaffen das.“ In diesen Tagen begeht der Ausspruch von Angela Merkel ein Jubiläum. Er war 2015 als Reaktion auf die Flüchtlingskrise entstanden. Damals waren viele Migranten nach Deutschland gekommen. Auch in das Jerichower Land. Welche Auswirkungen das heute hat.