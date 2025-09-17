Seit der großen Flüchtlingsbewegung im Jahr 2015 ist der Anteil von Ausländern an der Gesamtbevölkerung im Jerichower Land gestiegen. Wie die Zahlen und die Entwicklung aussehen.

Migranten im Jerichower Land: So hoch ist der Ausländeranteil in Burg und Genthin

Der Anteil von Ausländern im Jerichower Land hat in den letzten Jahren leicht zugenommen.

Burg - „Wir schaffen das.“ In diesen Tagen begeht der Ausspruch von Angela Merkel ein Jubiläum. Er war 2015 als Reaktion auf die Flüchtlingskrise entstanden. Damals waren viele Migranten nach Deutschland gekommen. Auch in das Jerichower Land. Welche Auswirkungen das heute hat.