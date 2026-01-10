Die Volksstimme hat die Protokolle der Stadtrats- und Ausschusssitzungen in Schönebeck gesichtet und Strichliste geführt, welche Fraktionsmitglieder wie oft Terminen fernblieben.

Der Schönebecker Stadtrat im Jahr 2024 bei seiner konstituierenden Sitzung im Tolbergsaal. Doch längst nicht bei jeder kommunalpolitischen Sitzung sind auch alle Stadträte anwesend.

Schönebeck. - Bei der Kommunalwahl im Juni 2024 haben die Schönebecker die Mitglieder des aktuellen Schönebecker Stadtrates gewählt. Wie wohl bei jeder anderen politischen Wahl haben sie dabei sicher den Wunsch, dass sich die jeweiligen Kommunalpolitiker für ihre Interessen einsetzen – sie sind sind schließlich Volksvertreter. Aber: Die Interessen der Wähler kann natürlich nur derjenige vertreten, der auch zu Ausschuss- und Ratssitzungen erscheint. Räte der AfD fehlen jedoch häufig unentschuldigt.