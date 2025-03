Zens. - Ob vor dem Frühstück, im freien Spiel, in der Warteschlange zum Essen holen, in der Kita oder draußen im Garten: In der Kita „Bördegeißlein“ sprangen die Kinder für fast einen Monat immer und überall mit geöffneten Armen für den täglichen Bewegungsimpuls. Die fleißigen Sportler bekamen dafür eine Hampelmannkarte, auf der sie die Anzahl ihrer Hampelmänner notierten. Die Kita nahm an einem Wettbewerb teil, der deutschlandweit Kinder zur Bewegung anregen möchte.

