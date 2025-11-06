Der Wahl-Gnadauer Hans-Werner Jäckle besitzt ein Diapositiv, das aus der Anfangszeit der Fotografie stammt. Es wurde 1903 in Neuwerk bei Rübeland im Harz von einem Briten aufgenommen und zeigt ein Hundegespann.

Als Hunde noch ackerten – der Sammler aus Gnadau zeigt das Glasdia des englischen Touristen, das Harzgeschichte erzählt

„A real dog cart“, also „ein echter Hundewagen“, steht auf dem Uralt-Dia eines Londoner Touristen.

Gnadau. - „Fotograf war 1903 ein Londoner Tourist, der ein Hundefuhrwerk in Neuwerk bei Elbingerode im Harz fotografierte“, weiß Hans-Werner Jäckle. Der Sammler aus Gnadau zeigte bei seinem jüngsten Ausstellungsnachmittag im Maria-Heyde-Haus ein Glasdia im Format 83x83 -Millimeter, das aus der Anfangszeit dieses fotografischen Genres stammt.