  4. Landkreis hat mit Helios verhandelt: Gute Nachricht für Zerbster Klinikmitarbeiter

Kurz vor Weihnachten hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld eine frohe Botschaft parat: Alle Mitarbeiter der Helios-Klinik Zerbst/Anhalt werden übernommen, wenn die Klinik im März in Trägerschaft des Landkreises kommt.

Von Thomas Pusch Aktualisiert: 21.12.2025, 17:05
Das Krankenhaus in Zerbst bleibt erhalten, die Arbeitsplätze auch.
Foto: Daniela Apel

Zerbst. - Die Mitarbeiter der Helios-Klinik in Zerbst können aufatmen. Alle Mitarbeiter werden übernommen, wenn der Landkreis Anhalt-Bitterfeld das Krankenhaus im März kommenden Jahres übernimmt. Darüber informiert der Landkreis in einer Pressemitteilung.