Für den Landmaschinenhersteller Kuhn beginnt ein neues Kapitel am traditionsreichen Standort Schopsdorf. Das Projekt markiert den Start einer langfristigen Investition in die Region.

Innovation im Industriepark: Spatenstich für den neuen Kuhn-Neubau in Schopsdorf

Genthin - Mit einem kräftigen Spatenstich hat die Firma Kuhn das Startsignal für den Bau des Neubaus „Am Fläming“ im Industriegebiet Schopsdorf gegeben. „Es ist eine Erweiterung an einem Standort, den wir seit 1997 betreiben und den wir nun unter modernen Gesichtspunkten weiterentwickeln“, sagte Kuhn-Geschäftsführer Simon Schlüchter.