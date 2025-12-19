weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Für den Landmaschinenhersteller Kuhn beginnt ein neues Kapitel am traditionsreichen Standort Schopsdorf. Das Projekt markiert den Start einer langfristigen Investition in die Region.

Von Mike Fleske 19.12.2025, 18:20
Spatenstich bei der Firma Kuhn in Schopsdorf: (v. l.) Sebastian Brecher (Architekt Goldbeck Magdeburg), Dr. Andreas Tyrpe (Abteilungsleiter Wirtschaftsministerium Sachsen-Anhalt), Stefan Dreßler (Beigeordneter Landkreis Jerichower Land), Stefanie Pötzsch (Staatssekretärin Wirtschaftsministerium Sachsen-Anhalt), Simon Schlüchter (Geschäftsführer Kuhn Schopsdorf), Olaf Feuerborn (Vorstand Bauernverband Sachsen-Anhalt), Rolf Schneider (Vertriebsleitung Kuhn-Gruppe) Aylin Mehlhase (Ortsbürgermeisterin Schopsdorf) Dagmar Turian (Bürgermeisterin Genthin).
Spatenstich bei der Firma Kuhn in Schopsdorf: (v. l.) Sebastian Brecher (Architekt Goldbeck Magdeburg), Dr. Andreas Tyrpe (Abteilungsleiter Wirtschaftsministerium Sachsen-Anhalt), Stefan Dreßler (Beigeordneter Landkreis Jerichower Land), Stefanie Pötzsch (Staatssekretärin Wirtschaftsministerium Sachsen-Anhalt), Simon Schlüchter (Geschäftsführer Kuhn Schopsdorf), Olaf Feuerborn (Vorstand Bauernverband Sachsen-Anhalt), Rolf Schneider (Vertriebsleitung Kuhn-Gruppe) Aylin Mehlhase (Ortsbürgermeisterin Schopsdorf) Dagmar Turian (Bürgermeisterin Genthin). Foto: Mike Fleske

Genthin - Mit einem kräftigen Spatenstich hat die Firma Kuhn das Startsignal für den Bau des Neubaus „Am Fläming“ im Industriegebiet Schopsdorf gegeben. „Es ist eine Erweiterung an einem Standort, den wir seit 1997 betreiben und den wir nun unter modernen Gesichtspunkten weiterentwickeln“, sagte Kuhn-Geschäftsführer Simon Schlüchter.