Tiefer ins Portemonnaie müssen Bewohner des Elb-Havel-Winkels greifen, denn der Wasserverband hat die neuen Preise beschlossen. Wie viel sie bezahlen müssen.

Wie sich die Preise für Wasser und Abwasser im Elb-Havel-Winkel entwickeln, wollte die Volksstimme von Sebastian Horn, Geschäftsführer der Stadtwerke Havelberg, wissen.

Havelberg. - Alle drei Jahre kommen die Entgelte für Trinkwasser und Abwasser auf den Prüfstand. Auf dieser Basis kalkuliert der Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Havelberg (TAHV) die Kosten, die die rund 14.400 Einwohner zwischen Wust-Fischbeck und Havelberg zu bezahlen haben. Gab es in der vergangenen Berechnungsperiode eine Kostensenkung, steigen die Entgelte ab Januar 2026 wieder an.