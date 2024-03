Schönebeck. - Eine breite Zuhörerschaft haben die Kinder- und Jugendfeuerwehren bei den Jahreshauptversammlungen. Meist erhalten die Warte nach dem Rechenschaftsbericht der aktiven Wehr Gelegenheit, Bilanz zu ziehen und auf das zurückliegende Jahr zu schauen. So bedankte sich unlängst Jugendwart Michael Stockmann von der Jugendfeuerwehr Schönebeck für die gute Zusammenarbeit mit den aktiven Feuerwehrleuten sowie der Wehrleitung und Stadtverwaltung. Die 22 Mitglieder der Jugendfeuerwehr (zehn Jungs und zwölf Mädchen) treffen sich meist einmal in der Woche.

Es dauerte Jahre, bis im Land Kinder- beziehungsweise Jugendfeuerwehren gebildet werden konnten. Anfangs waren sie eine Arbeitsgemeinschaft, später wurden sie in die Wehr integriert. Sie dienen vor allem der Nachwuchsförderung, denn auch die Freiwilligen haben das gleiche Problem wie der Arbeitsmarkt: Es fehlt an Fachkräften.

Was wird bezahlt?

Deshalb setzen inzwischen alle Kommunen des Altkreises Schönebeck auf diese Möglichkeit, Kinder und Jugendliche anfangs spielend, später mit Feuerwehr-Fachwissen zu binden. Eine wichtige Aufgabe kommt dabei den Jugendwarten zu, die es schaffen müssen, die Kleinen und Großen zu begeistern. Sie machen ihre Arbeit weiter ehrenamtlich, bekommen aber eine monatliche Aufwandsentschädigung, wie eine Umfrage der Volksstimme in der Region ergab. In Calbe bekommen Kinder- oder Jugendwarte 38 Euro. Jugendwarte einer Stadtteil- oder Ortsfeuerwehr in Schönebeck erhalten Aufwandsentschädigung in Höhe von 55 Euro. In Barby ist es ähnlich: Kinderwarte zahlt die Stadt 40 Euro, Jugendwarten 50 Euro und dem Stadtjugendwart 80 Euro. Am großzügigsten zeigt sich die Gemeinde Bördeland: Dort erhält ein Kinderwart 50 Euro, ein Jugendwart 58 Euro und der Gemeindejugendwart 93 Euro.

Der Stadt Staßfurt ist die Arbeit noch mehr wert: Dort erhalten alle Kinder- und Jugendwarte 60 Euro, der Stadtjugendwart sogar 110 Euro.