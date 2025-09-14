Wasserwehr BarBy Am Pretziener Wehr stand bei einer Übung die Deichverteidigung auf dem Plan
Die Wasserwehr aus Barby hat seine Übung am Sonnabend am Pretziener Wehr durchgeführt. Unter der Federführung des LHW standen Theorie und Praxis auf dem Plan.
14.09.2025, 18:08
Schönebeck/Pretzien/Barby. - Viel zu tun und zu üben hatten die 22 Mitglieder der Wasserwehr Barby vergangenen Sonnabend am Pretziener Wehr. In ihrer Übung, die durch das Landesamt für Hochwasserschutz durchgeführt wurde, standen mehrere Stunden Theorie und Praxis auf dem Plan.