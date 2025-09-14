Die Wasserwehr aus Barby hat seine Übung am Sonnabend am Pretziener Wehr durchgeführt. Unter der Federführung des LHW standen Theorie und Praxis auf dem Plan.

Am Pretziener Wehr stand bei einer Übung die Deichverteidigung auf dem Plan

Mit Schwung muss der Sandsack an die liegenden gelegt werden. Dies zeigt Torsten Frischbier den Kameraden der Wasserwehr.

Schönebeck/Pretzien/Barby. - Viel zu tun und zu üben hatten die 22 Mitglieder der Wasserwehr Barby vergangenen Sonnabend am Pretziener Wehr. In ihrer Übung, die durch das Landesamt für Hochwasserschutz durchgeführt wurde, standen mehrere Stunden Theorie und Praxis auf dem Plan.