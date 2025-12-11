weather wolkig
  4. Klimaschutz in Schönebeck: An der Elbe werden viele Maßnahmen umgesetzt

Auf der Bürgerversammlung in Pretzien steht die Frage auf dem Plan, was die Stadt für den Klimaschutz tut. Der Oberbürgermeister kann da einige Beispiele aufzählen.

Von Stefan Demps 11.12.2025, 12:16
Das Stadtradeln war im vergangenen Jahr bereits eine Maßnahme, die für das Thema Klimaschutz sensibilisieren sollte. Auch in diesem Jahr wurde die Aktion wieder durchgeführt.
Schönebeck. - „Was macht die Stadt eigentlich für den Klimaschutz“, war eine der Fragen, die eine Pretzienerin an Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) stellte. Im Rahmen der Bürgerversammlung des Schönebecker Ortsteils stand das Stadtoberhaupt Rede und Antwort.