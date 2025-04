Barby. - „Es ist ungewöhnlich, dass der Unterkiefer der Frau an ihren Füßen liegt“, sagt Grabungsleiter Jens Markus. Was für den Laien spektakulär klingt, da er gleich eine Gewalttat vermutet, lässt die Archäologen aber entspannt bleiben. Als die Frau im Neolithikum, auch Jungsteinzeit genannt, in Hockerstellung beigesetzt wurde, stellte man ihr pietätvoll eine Grabbeigabe in Form eines Topfes an die Seite. Und sowas machte man nicht mit Toten, die verstümmelt wurden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.