Sie wachsen langsam, manchmal plötzlich, verschandeln meist die Gegend. Was wird aus den Schottermassen vor der Merkewitz-Halle oder dem Müll vor einer Gartensparte?

Die Schotterberge im Bereich der ehemaligen Sporthalle Paul-Merkewitz in Staßfurt Friedrichshall werden von der Stadt geduldet. Das Material stammt vom Kanalbau jüngst An der Liethe.

Staßfurt. - Der Ärger wächst, wie die Berge, um die es geht. Die Ansammlung von Unrat an einem Altkleidercontainer vor der Kleingartensparte Salzwerke in Staßfurt beispielsweise. Vor einigen Wochen erst hatte das Ordnungsamt der Stadt an verschiedenen anderen solcher Containerstandorte aufgeräumt – was eigentlich Sache der Betreiber ist.