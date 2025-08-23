Die Sekundarschule Bodfeld in Elbingerode wurde seit Frühjahr 2022 umfangreich saniert. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen und die Schule kann wieder in vollem Umfang genutzt werden. Das wurde alles erneuert.

Arbeiten an Bodfeld-Schule im Oberharz beendet: Wie Schüler von der Sanierung profitieren

Die Arbeiten an der Sekundarschule Bodfeld in Elbingerode sind abgeschlossen. Unter anderem wurde auch die Außenfassade erneuert.

Elbingerode. - Nach dreieinhalb Jahren Sanierung bei laufendem Schulbetrieb sind die Arbeiten an der Bodfeld-Sekundarschule in Elbingerode abgeschlossen. Mit Beginn des neuen Schuljahres kann das Gebäude wieder in vollem Umfang genutzt werden. Verändert hat sich in den vergangenen Jahren viel.