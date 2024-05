Michael Wunschik vom Schönebecker Ortsverein des Naturschutzbundes (Nabu) berichtet über die Lage der Vögel in Schönebeck. Es gibt zwar positive Entwicklungen, aber auch Verlierer in der Tierwelt.

Schönebeck. - Gerade jetzt machen sie sich wieder bemerkbar, denn schon früh am Morgen hört man sie zwitschern: die Vögel. Geschützt werden müssen sie trotzdem, denn wie bei vielen anderen Tieren auch, sind einige Arten gefährdet oder sogar vor dem Aussterben bedroht. Auch hier vor Ort. Wie geht es also den Vögeln in Schönebeck? „Es gibt Gewinner und Verlierer unter den Vögeln“, ist dabei die Antwort von Michael Wunschik vom Naturschutzbund (Nabu) in Schönebeck. Er kennt aus eigenen Beobachtungen die Schönebecker Vögel und weiß genau, wo diese sich in der Regel aufhalten und ob es irgendwo Probleme gibt.