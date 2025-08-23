Eiscafé Rialto Wenn italienisches Eis in Stendal zur Familientradition gehört
Das Eiscafé „Rialto“ gibt es seit zehn Jahren in Stendal. Wie Giuseppe Imbriani sein Familienerbe fortsetzt.
23.08.2025, 08:00
Stendal. - „Guten Tag, mein Freund!“, ruft Giuseppe Imbriani einem Gast zu, der das Eiscafé „Rialto“ in Stendal betritt. Der 30-jährige Italiener setzt nicht nur die Tradition seiner Familie fort. Er behandelt seine Gäste auch, als gehörten sie zur Verwandtschaft – und das in der Fußgängerzone seit nunmehr zehn Jahren.