Das Eiscafé „Rialto“ gibt es seit zehn Jahren in Stendal. Wie Giuseppe Imbriani sein Familienerbe fortsetzt.

Von Mike Kahnert 23.08.2025, 08:00
Giuseppe Imbriani mit seiner Mutter Adriana. Die aus Italien stammende Familie betreibt mehrere Eisdielen in Deutschland.
Giuseppe Imbriani mit seiner Mutter Adriana. Die aus Italien stammende Familie betreibt mehrere Eisdielen in Deutschland. Foto: Mike Kahnert

Stendal. - „Guten Tag, mein Freund!“, ruft Giuseppe Imbriani einem Gast zu, der das Eiscafé „Rialto“ in Stendal betritt. Der 30-jährige Italiener setzt nicht nur die Tradition seiner Familie fort. Er behandelt seine Gäste auch, als gehörten sie zur Verwandtschaft – und das in der Fußgängerzone seit nunmehr zehn Jahren.