Das Eiscafé „Rialto“ gibt es seit zehn Jahren in Stendal. Wie Giuseppe Imbriani sein Familienerbe fortsetzt.

Wenn italienisches Eis in Stendal zur Familientradition gehört

Giuseppe Imbriani mit seiner Mutter Adriana. Die aus Italien stammende Familie betreibt mehrere Eisdielen in Deutschland.

Stendal. - „Guten Tag, mein Freund!“, ruft Giuseppe Imbriani einem Gast zu, der das Eiscafé „Rialto“ in Stendal betritt. Der 30-jährige Italiener setzt nicht nur die Tradition seiner Familie fort. Er behandelt seine Gäste auch, als gehörten sie zur Verwandtschaft – und das in der Fußgängerzone seit nunmehr zehn Jahren.