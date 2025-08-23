Alte Bewohner sollen raus, Menschen mit Behinderungen rein, Zimmer umgebaut und Personal versetzt werden - die Gerüchteküche um das DRK-Heim in Osterburg (Kreis Stendal)brodelt). Jetzt gibt es sogar eine Unterschriften-Aktion. Was das DRK dazu sagt.

Unterschriften-Aktion für Pflegeheim im Kreis Stendal - DRK reagiert auf Gerüchte über Umbau

Um die Zukunft des Altenpflegeheims vom DRK in Osterburg kursieren derzeit Gerüchte.

Osterburg. - Seinem Namen wird das „Haus Sorgenfrei“ in Osterburg derzeit nicht gerecht. Nachdem Pläne für eine Umstrukturierung bekannt wurden, protestieren Angehörige der Bewohner des DRK-Altenpflegeheims nun mit einer Unterschriftenaktion für den Erhalt der Einrichtung und der Pflegeplätze ihrer Familienmitglieder.