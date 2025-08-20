Vor dem Amtsgericht in Schönebeck war ein Mann wegen Nötigung im Straßenverkehr angeklagt. Er hätte auf der A14 einen anderen ausgebremst. Dann kam alles ganz anders.

Schönebeck. - Die Anklage, die der Staatsanwalt verlas, war nicht ohne: Einem Mann aus dem Niederrhein wurde vorgeworfen, auf der Autobahn 14 bei Schönebeck einen anderen Autofahrer genötigt zu haben. Er habe ihn bei einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Stundenkilometer ausgebremst, sodass es im weiteren Verlauf zu einem Unfall kam. Was dann zwischen dem Angeklagten und dem Geschädigten passierte, hat im Amstgericht Schönebeck absoluten Seltenheitswert.