Der Basketballkorb ist wohl das deutlichste Zeichen für die Zerstörung auf der Salineinsel. Am Sonnabend stellten Schönebecker diese fest und schrieben an den Bürgermelder.

Schönebeck - Müll liegt verstreut, ein Basketballkorb liegt daneben und das Fußballtor ist arg mitgenommen. So ist die erste Bilanz, nachdem sich Vandalen auf der Salineinsel ausgetobt haben. Eine erste Meldung dazu ging im Bürgermelder der Stadt Schönebeck am Sonnabend gegen 18 Uhr ein. Auch in den sozialen Netzwerke wurde ein Post verfasst. Die Stadt hat von dem Vorfall Kenntnis und hat am Montag den Schaden begutachtet.

Auch das Tor zeigt deutlich Schäden. Der Basektballkorb wurde schon durch Mitarbeiter der Stadt runtergenommen. Stefan Demps

„Mitarbeiter waren vor Ort und haben die Schäden begutachtet“, berichtet Stadtsprecher Frank Nahrstedt. Zu den Schäden zählen dabei der zerstörte Basketballkorb, das zerbeulte Fußballtor und mehrere Pflastersteine, die mutwillig herausgenommen wurden. Laut ersten Schätzungen beträgt der Schaden circa 5000 Euro.

Schönebeck zwischen Zerstörung und Graffiti

Der Vorfall auf der Salineinsel ist nicht der erste Vorfall in diesem Jahr. Im August, kurz nachdem die neue Pumptrack-Anlage eröffnet wurde, gab es bereits den ersten Vandalismusvorfall. Gemessen an den anderen Vorkommnissen war dies ein trauriger Rekord. Nicht einmal 24 Stunden hatte es gedauert, und schon wurde die „Smarte Sitzbank“, die die Stadtwerke Schönebeck an der neuen Pumptrack-Anlage aufgestellt haben, mutwillig zerstört, das Solarpanel eingeschlagen.

Eine Folge davon war, dass bei den Stadtwerken überlegt wurde, ob man die Bank nochmal dort aufstellen sollte. Schließlich hatte die smarte Sitzgelegenheit, die WLAN bietet und an der Handys geladen werden können, einen mittleren vierstelligen Betrag gekostet – und wurde nahezu sofort zerstört. „Jetzt wird sie zunächst repariert. Auch das kostet einen vierstelligen Betrag“, teilte Julia Teige, Bereichsleiterin Vertrieb bei den Stadtwerken, seinerzeit mit.

Vandalismus ist auch für den städtischen Solepark ein Dauerthema. „Im Kurpark kommt es oft zu Vandalismusschäden. Es handelt sich dabei oft um mutwillige Zerstörungen der Belattung am Gradierwerk, abgerissene Latten an den Bänken, beschädigte Papierkörbe, herausgerissene Bänke, abgeknickte junge Bäume, demolierte Sonnenschirme, verwüsteter Trinkbrunnen, beklebte Laternen und Mülleimer und Graffiti in ausufernder Häufigkeit“, fasste Solepark-Chefin Sibylle Schulz zusammen. Lesen Sie dazu auch den Kommentar des Autors

Laut Polizei Rückgang feststellbar

Graffiti sei dabei das größte Problem im Park, aber auch im Stadtteil, so Schulz. Seit Anfang des Jahres hat die Polizei in Schönebeck bis jetzt 130 Vandalismusstraftaten registriert, wie Polizeisprecher Marco Kopitz am Montag auf Nachfrage mitteilte. So gab es in diesem Jahr bisher beispielsweise 47 Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen und zwölf Fälle von Graffitischmierereien.

Das Gros bilden die 62 Fälle der „sonstigen Sachbeschädigung“. Im Jahr zuvor wurden insgesamt 163 Straftaten im Zusammenhang mit Vandalismus in Schönebeck verzeichnet – im Jahr 2021 waren es 186. Besonders viele Fälle wurden im Jahr 2020 gezählt. 294 Vandalismus-Straftaten sind in der Statistik der Polizei vermerkt.

Im Fall der Salineinsel wurden nun erste Maßnahmen zum Abbau und zur Beseitigung der Schäden in Auftrag gegeben. So ist der Basketballkorb bereits neben das Kleinspielfeld gelegt worden. Ein genauer zeitlicher Ablauf, wann die Reparaturarbeiten beginnen werden, werde nun besprochen, fügt der Stadtsprecher hinzu.