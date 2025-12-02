Wildtiere in Schönebeck Auf Nahrungssuche durchstreifen Wildschweine Kleingartenkolonie
Das Problem ist nicht neu. Schönebecks Kleingartenvereine kämpfen seit Jahren gegen mehrere Wildschweine an, die auf Nahrungssuche gehen. Auf der Suche nach Lösungen will der Vorsitzende die Verwaltungen in die Pflicht nehmen.
02.12.2025, 18:10
Schönebeck. - „Seit zwei Jahren kommen die Wildschweine in unsere Anlage“, berichtet Andreas Walter, Vorsitzender der Kleingartenvereins „Das Brückfeld“. Die Anlage befindet sich in der Magdeburger Straße unweit von Mercury, deren Neubau eine Ursache ist.