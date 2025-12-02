Wildtiere in Schönebeck Auf Nahrungssuche durchstreifen Wildschweine Kleingartenkolonie

Das Problem ist nicht neu. Schönebecks Kleingartenvereine kämpfen seit Jahren gegen mehrere Wildschweine an, die auf Nahrungssuche gehen. Auf der Suche nach Lösungen will der Vorsitzende die Verwaltungen in die Pflicht nehmen.