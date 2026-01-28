Zwölf Kinder verbindet die Leidenschaft am Lesen. Das stellten sie beim Vorlesewettbewerb in der Grundschule Arendsee unter Beweis.

Leseratten stellen sich in Arendsee vor

Den traditionellen Vorlesewettbewerb an der Arendseer Grundschule Auf Zack bestritten zwölf Mädchen und Jungen der zweiten bis vierten Klassen.

Arendsee. - Den traditionellen Vorlesewettbewerb an der Arendseer Grundschule Auf Zack bestritten am Dienstag zwölf Mädchen und Jungen der zweiten bis vierten Klassen.

Lesen Sie auch: Die Region Arendsee wirbt um Touristen

Sie präsentierten zuerst ihre Lieblingsbücher und lasen daraus ein Kapitel vor. Dabei ging es um Fußballfans, Freundschaften, Ferien auf dem Reiterhof über Zaubersprüche, Tauschgeschäfte bis hin zu Abenteuern des Weltumseglers Boris Hermann. Dafür vergab die Jury Punkte für Aussprache, Betonung, Lesetempo, Fehler und das Einhalten der Satzzeichen.

Siegerehrung vor den Winterferien

Auch für das Darbieten eines unbekannten Textes gab es Punkte. Die Grundschüler meisterten alles prima. Wer den Wettbewerb gewann, ist allerdings noch geheim.

Erst am letzten Schultag vor den Winterferien werden die Sieger bekanntgegeben. Einer davon soll am Kreisausscheid teilnehmen. Alle Teilnehmer können sich im Buchladen ein neues Buch aussuchen.