Die Volksstimme ruft die Schönebecker, Calbenser, Barbyer und Bördeländer zum Mitmachen auf. Es geht um die Mondlandung vor 50 Jahren.

Schönebeck l Ein Fünftel der Weltbevölkerung verfolgte das epochale Ereignis live im Fernsehen: Am Sonntag jährt sich zum 50. Mal die erste Mondlandung von amerikanischen Astronauten. Genau um 3.56 Uhr mitteleuropäischer Zeit betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond und schrieb damit Geschichte.

Armstrongs Worte, beim Betreten des Erdtrabanten, sind legendär: „Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit.“ Gerade aus heutiger Sicht ist vor allem die technische Leistung der NASA-Experten anzuerkennen. 18 Minuten nach Neil Armstrong betrat Edwin „Buzz“ Aldrin den Mond. Nach mehr als zwei Stunden verließen sie die Mondoberfläche wieder.

Auf dem Mond

Im ARD-Fernsehen wurde das Schauspiel in der Nacht übertragen, viele amerikanische Zeitungen titelten am nächsten Tag in großen Buchstaben: „On The Moon!“ – „Auf dem Mond!“ Und wer die amerikanische Vermarktungsindustrie kennt, der weiß, dass es von diesem Großereignis allerlei Andenken gibt: Fotos, Briefmarken, T-Shirts, Rucksäcke, Tassen, Modelle, Kappen, Sticker, Wappen, Aufnäher, Grußkarten, Mondgestein, Autogrammkarten und wirklich vieles, vieles mehr.

Wohlwissend, dass die Mondlandung 50 Jahre zurück liegt, fragt die Volksstimme trotzdem: Wer hat noch etwas aus dem Jahr 1969, das an diese Pionierleistung erinnert? Wer kann sich noch an die Liveübertragung in der ARD erinnern und hat die heute historische Schwarz-Weiß-Sendung mitverfolgt? Wer kann sich noch an die Nacht vom 20. zum 21. Juli 1969 erinnern?

Jetzt mitmachen

Lassen Sie uns an ihren Souvenirs, Fotos und Geschichten teilhaben! Schreiben Sie uns: olaf.koch@volksstimme.de oder Volksstimme, Kennwort „Mondlandung“, Wilhelm-Hellge-Straße 71 in 39218 Schönebeck (Elbe). Einsendeschluss ist am Freitag, 19. Juli, um 9 Uhr.