Der Tag der offenen Unternehmen wird in diesem Jahr zum vierten Mal begangen. Insgesamt können die Besucher an 13 Standorten Fragen stellen und Informationen über die lokalen Firmen erhalten. Beginn ist um 10 Uhr

Auftakt zum Tag der offenen Unternehmen in Schönebeck in diesem Jahr bei Nammo

Schönebeck - Interessierte Besucher können am Sonnabend, 7. Oktober, einen Blick hinter die Kulissen einiger Schönebecker Unternehmen wagen. An insgesamt 13 Standorten stellen sich 16 Unternehmen vor und zeigen, was sie herstellen. Dabei ist es auch explizit gewünscht, Fragen zu stellen und den Angestellten über die Schulter zu schauen.

Auftakt ist am Sonnabend um 10 Uhr bei Nammo in der Wilhelm-Dümling-Straße. Da eröffnet Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) offiziell den vierten Tag der offenen Unternehmen. Bei den teilnehmenden Betrieben wird an diesem Tag normal produziert, doch es geht auch um die Zukunft. „Viele Unternehmen haben mit fehlenden Azubis, Mitarbeitern oder mit rasanten Änderungen in ihrem Wirtschaftsleben zu kämpfen. Gewinner sind die, die sich anpassen, sich breiter aufstellen und vor allem als sozial hybrid darstellen. Der ,Tou’ kann für viele Unternehmen ein wichtiger Baustein bei diesem Vorhaben sein“, verdeutlicht Mario Babock. Der Geschäftsführer von BaP Stainless Steel solutions ist einer der Initiatoren und nimmt erneut teil.

Auch bei der vierten Auflage ist einiges leicht verändert und angepasst worden. So ist der Zeitpunkt leicht nach hinten verschoben. Statt Ende September wird der Tou in diesem Jahr am 7. Oktober durchgeführt. Zudem werden in diesem Jahr die sozialen Medien verstärkt genutzt. Über eine externe Firma werden auf dem extra angelegten Instagram-Kanal („tou_schoenebeck“) Inhalte hochgeladen. Bereits die Masse der teilnehmenden Unternehmen ist dort in Bild und Video zu sehen.

Besuchern des Internetauftrittes der Stadt Schönebeck(www.schönebeck.de) wird aktuell auf der Startseite ein Countdown zum ,Tou’ gezeigt. „Was wir wissen, tragen wir dort ein“, erklärt Sandra Sambleben von der städtischen Wirtschaftsförderung, die aktiv in die Planung und Durchführung eingebunden ist. So können Besucher bereits vorher schauen, was einzelne Firmen anbieten und so Schwerpunkte festlegen.