Die Erik-Neutsch-Stiftung plant auch in diesem Jahr einige Veranstaltungen rund um den Autor. Dazu zählen eine szenische und eine Open-Air Lesung in Schönebeck.

Schönebeck. - „Den Älteren klarzumachen, wer Erik Neutsch ist, ist einfacher als bei Jüngeren. Da sage ich einfach: ’Spur der Steine’ und es klingelt“, beschreibt Roland Claus, Vorsitzender der Erik Neutsch-Stiftung, seine wichtigste Aufgabe. Diese sei generationsübergreifend. Der Autor des bekannten Buches, dessen Filmadaption mit Manfred Krug in der Hauptrolle verboten war, ist am 21. Juni 1931 in Schönebeck geboren und starb am 20. August 2013 in Halle. Beide Daten sind für die Stiftung auch in diesem Jahr wieder wichtige Eckdaten.