Legendärer Autor Wie Erik Neutsch seine Heimatstadt Schönebeck genannt hat

Sein bekanntestes Werk „Spur der Steine“ wurde sogar verfilmt und wurde berühmt, weil es verboten wurde. Geschrieben hat das Buch Erik Neutsch, der in Schönebeck geboren wurde. Warum seine eigenen Spuren auch später in seinem Leben immer wieder in der Elbestadt zu finden waren.