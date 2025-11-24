Ärger mit der Deutschen Bahn Schüler wollen von Schönebeck nach Staßfurt: Darum sagt die Deutsche Bahn Nein!
Eine Schönebecker Grundschule will am 11. Dezember Das Stück "Die Schneekönigin" im Staßfurter Salzlandtheater sehen. Das gestaltet sich schwieriger, als es klingt. Denn die Deutsche Bahn hat etwas dagegen!
Schönebeck. - Die Vorweihnachtszeit ist geprägt davon, Weihnachtsstimmung aufzubauen. Die Grundschule „Käthe-Kollwitz“ hatte dazu eine schöne Idee: ein Theaterbesuch.