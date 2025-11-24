weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Schönebeck: Deutsche Bahn lehnt Schülergruppe auf dem Weg ins Theater ab

Ärger mit der Deutschen Bahn Schüler wollen von Schönebeck nach Staßfurt: Darum sagt die Deutsche Bahn Nein!

Eine Schönebecker Grundschule will am 11. Dezember Das Stück "Die Schneekönigin" im Staßfurter Salzlandtheater sehen. Das gestaltet sich schwieriger, als es klingt. Denn die Deutsche Bahn hat etwas dagegen!

Von Stefan Demps Aktualisiert: 25.11.2025, 10:23
Es könnte so einfach sein: In Schönebeck mit der Schulklasse einsteigen und weiterfahren. Doch so ist es leider nicht. Die Deutsche Bahn lehnt es ab, die Schüler bei ihrem Theater-Ausflug im Advent zu transportieren. 
Es könnte so einfach sein: In Schönebeck mit der Schulklasse einsteigen und weiterfahren. Doch so ist es leider nicht. Die Deutsche Bahn lehnt es ab, die Schüler bei ihrem Theater-Ausflug im Advent zu transportieren.  Archivfoto: Stefan Demps

Schönebeck. - Die Vorweihnachtszeit ist geprägt davon, Weihnachtsstimmung aufzubauen. Die Grundschule „Käthe-Kollwitz“ hatte dazu eine schöne Idee: ein Theaterbesuch.