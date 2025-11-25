weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Tradition im Harz: Familien setzen sich in Ströbeck gern schachmatt

Es ist nicht nur Unterrichtsfach - in Ströbeck wird Schach gelebt. Das zeigt sich unter anderem beim traditionellen Familienschachturnier, das in diesem Jahr mit einer Überraschung endete.

Von Sabine Scholz 25.11.2025, 10:30
Das sind die Sieger des Familienschachturniers 2025 in Ströbecks Grundschule.
Das sind die Sieger des Familienschachturniers 2025 in Ströbecks Grundschule. Foto: Isa Hauf

Schachdorf Ströbeck. - Es ist gute Tradition, dass sich in Ströbeck Familien gegenseitig schachmatt setzen. Auch dieses Jahr luden Grundschule „Dr. Emanuel Lasker“ und Ströbecker Schachverein zum Familienschachturnier. Das endete mit einer Überraschung.