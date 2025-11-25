Tradition im Harz Familien setzen sich in Ströbeck gern schachmatt
Es ist nicht nur Unterrichtsfach - in Ströbeck wird Schach gelebt. Das zeigt sich unter anderem beim traditionellen Familienschachturnier, das in diesem Jahr mit einer Überraschung endete.
25.11.2025, 10:30
Schachdorf Ströbeck. - Es ist gute Tradition, dass sich in Ströbeck Familien gegenseitig schachmatt setzen. Auch dieses Jahr luden Grundschule „Dr. Emanuel Lasker“ und Ströbecker Schachverein zum Familienschachturnier. Das endete mit einer Überraschung.