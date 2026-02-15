Ortschaftsrat Alexander Sternke forderte in der jüngsten Ratssitzung eine Prioritätenliste bei Verwendung des Sondervermögens für Barby: Spielplatz, Grundschule und dann erst Straße. Geht das?

Aus Protest gegen den jahrelangen maroden Zustand und die Unfähigkeit der Stadt, wenigstens die Löcher zu flicken, hatte ein „Spaßvogel“ schon vor zehn Jahren eine Blume in eines der Schlaglöcher gepflanzt. Der erste Bauabschnitt ist seit Dezember abgeschlossen, der zweite soll relativ schnell folgen.

Barby. - Das Sondervermögen des Bundes, besonders das 100-Milliarden-Euro-Paket (bzw. bis zu 500 Mrd. Euro bis 2045) für Infrastruktur, werden von Kommunalvertretern grundsätzlich als hilfreich und notwendig angesehen, um den enormen Investitionsstau in kleinen und großen Kommunen zu bewältigen. Ob sie ein „Segen“ sind, ist jedoch umstritten, da sie strukturelle, finanzielle Probleme nicht lösen können.