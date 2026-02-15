Seit gut zwei Wochen ist der zugefrorene Mittellandkanal für die Schifffahrt gesperrt. Nach einsetzendem Tauwetter sind nun zwei Eisbrecher wieder zwischen Wolfsburg und Haldensleben unterwegs. Schiffe dürfen vorerst trotzdem nicht wieder fahren.

Eisbrecher sind nun wieder auf dem Mittellandkanal zwischen Wolfsburg und Haldensleben im Einsatz. Für die Schifffahrt bleibt die Wasserstraße vorerst weiterhin gesperrt.

Haldensleben - Wegen einer dicken Eisschicht und anhaltenden Frosts ist der Mittellandkanal seit Ende Januar 2026 für die Schifffahrt gesperrt. Seitdem sitzen an den Liegestellen im Raum Haldensleben insgesamt 15 Schiffe fest. Nun kommt im wahrsten Sinne wieder etwas Bewegung in die Sache. Mit dem einsetzenden Tauwetter in der vergangenen Woche sind nun seit dem Wochenende wieder zwei Eisbrecher dabei, das Eis zu lockern.