Für Schifffahrt vorerst weiterhin gesperrt Einsetzendes Tauwetter: Eisbrecher bahnen sich ihren Weg durch Mittellandkanal bei Haldensleben
Seit gut zwei Wochen ist der zugefrorene Mittellandkanal für die Schifffahrt gesperrt. Nach einsetzendem Tauwetter sind nun zwei Eisbrecher wieder zwischen Wolfsburg und Haldensleben unterwegs. Schiffe dürfen vorerst trotzdem nicht wieder fahren.
15.02.2026, 12:45
Haldensleben - Wegen einer dicken Eisschicht und anhaltenden Frosts ist der Mittellandkanal seit Ende Januar 2026 für die Schifffahrt gesperrt. Seitdem sitzen an den Liegestellen im Raum Haldensleben insgesamt 15 Schiffe fest. Nun kommt im wahrsten Sinne wieder etwas Bewegung in die Sache. Mit dem einsetzenden Tauwetter in der vergangenen Woche sind nun seit dem Wochenende wieder zwei Eisbrecher dabei, das Eis zu lockern.