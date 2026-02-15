Ortschaftsrat Barby beschäftigte sich mit der Zukunft des Hauses der Begegnung. Die weitere Nutzung ist auch eine Kostenfrage.

Barby. - Ein zentrales Thema war die Zukunft des Hauses der Begegnung (HdB) in der Goethestraße. Die Stadt verteilte an die Ortschaftsräte eine Beschlussvorlage, mit der sich am 23. Februar auch der Hauptausschuss beschäftigt. Darin heißt es: „Der Stadtrat der Stadt Barby beschließt die leerstehenden Räume des Haus der Begegnung Vereinen zu vergünstigten Konditionen zur Verfügung zu stellen und das dadurch jährlich entstehende Defizit ungedeckter Betriebskosten durch Haushaltsmittel zu finanzieren.“