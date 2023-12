In Welsleben wurde eine „Bank gegen Ausgrenzung“ aufgestellt. Zwei weitere kommen noch ins Bördeland. Was hat es mit den Bänken auf sich?

Welsleben. - Pünktlich um 10 Uhr fuhr das orangene Fahrzeug am Montag vor und lieferte das erwartete neue Element für den Hof der Grundschule in Welsleben: Die „Bank gegen Ausgrenzung“. Ein entsprechender Schriftzug ist in das Holz der Rückenlehne über der fehlenden Sitzfläche eingraviert und soll ein Zeichen für das gemeinsame Miteinander und gegen die Ausgrenzung setzen. Geschaffen wurde das Projekt vor etwa drei Jahren von der Lebenshilfe Heinsberg in Kooperation mit der Dein Werk GmbH. Mittlerweile wurden bundesweit über 950 solcher Bänke an öffentlichen Orten aufgestellt. Erst kürzlich wurde sogar eine in den deutschen Bundestag nach Berlin geliefert.