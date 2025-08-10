Der „Ernst des Lebens“ begann in der Einheitsgemeinde Barby am Sonnabend für 75 Mädchen und Jungen, die an drei Grundschulstandorten eingeschult wurden.

Der fünfjährige Anton (l.) muss noch ein Jahr warten, bevor er wie sein Bruder Arthur, der am Sonnabend in Barby eingeschult wurde, eine „richtige“ Schultüte bekommt.

Barby. - Der Beginn der Einschulungsveranstaltung kam nicht ohne einen Satz zum omnipräsenten Lehrermangel aus: „Musik werden Ihre Kinder im ersten Halbjahr erstmal nicht haben“, warb Schulleiterin Undine Fabian bei den Eltern um Verständnis. Zwar funktioniere der Stundenplan, aber er sei ziemlich fragil, sollte ein Lehrer infolge Krankheit ausfallen. 38 Mädchen und Jungen wurden in die Barbyer Grundschule „Am Prinzeßchen“ eingeschult. Zuvor fand die Feierstunde im Festsaal der Reha-Klinik statt, die gleich gegenüber liegt.