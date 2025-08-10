In Haldensleben trainiert regelmäßig eine Drachenbootmannschaft. Dabei sind Teamgeist und Koordination gefragt. So sieht das Training aus.

Spaß und Spritzwasser: Mit dem Drachenboot über den Mittellandkanal

Zwischendurch kann sich die Drachenbootsbesatzung auch ein Stück über den Mittelandkanal treiben lassen.

Haldensleben. - „Get ready! Attention! Eins! Zwei! Drei!“ Auf das Kommando von Martin Schmidt tauchen neun Stechpaddel ins Wasser des Mittellandkanals. Mit jedem Paddelschlag wird das lange, schmale Boot mit dem Drachenkopf inklusive gelber Hörner und Schnurrhaare immer schneller, während Schmidt am Ruder steht und den Takt vorgibt. Um das Boot in Bewegung zu setzen, braucht die Besatzung Koordination und vor allem Muskelkraft.