Am Freitag war es soweit - das neue Kosmetikstudio in Biederitz öffnete seine Pforten. Inhaberin Sandra Schubert kommt mit jahrzehntelanger Erfahrung in die Gemeinde. Wie es sie ins Jerichower Land verschlug.

Von Henning Paul 10.08.2025, 18:30
Inhaberin Sandra Schubert und Mitarbeiterin Sabine Ganzschof in ihrem neuen Kosmetikstudio in Biederitz.
Inhaberin Sandra Schubert und Mitarbeiterin Sabine Ganzschof in ihrem neuen Kosmetikstudio in Biederitz. Foto: Henning Paul

Möser. - Biederitz ist am Freitag um ein Geschäft reicher geworden. In der Harnackstraße eröffneten Sandra Schubert und ihre langjährige Mitarbeiterin Sabine Ganzschof ihre neues Kosmetikstudio. Mit einem Sekt-Empfang und kleinen Geschenken begrüßten sie ihre Kunden.