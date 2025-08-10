Am Freitag war es soweit - das neue Kosmetikstudio in Biederitz öffnete seine Pforten. Inhaberin Sandra Schubert kommt mit jahrzehntelanger Erfahrung in die Gemeinde. Wie es sie ins Jerichower Land verschlug.

Neues Kosmetikstudio in Biederitz will mit hochklassigem Service punkten

Inhaberin Sandra Schubert und Mitarbeiterin Sabine Ganzschof in ihrem neuen Kosmetikstudio in Biederitz.

Möser. - Biederitz ist am Freitag um ein Geschäft reicher geworden. In der Harnackstraße eröffneten Sandra Schubert und ihre langjährige Mitarbeiterin Sabine Ganzschof ihre neues Kosmetikstudio. Mit einem Sekt-Empfang und kleinen Geschenken begrüßten sie ihre Kunden.