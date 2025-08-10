Geschäfte im Jerichower Land Neues Kosmetikstudio in Biederitz will mit hochklassigem Service punkten
Am Freitag war es soweit - das neue Kosmetikstudio in Biederitz öffnete seine Pforten. Inhaberin Sandra Schubert kommt mit jahrzehntelanger Erfahrung in die Gemeinde. Wie es sie ins Jerichower Land verschlug.
10.08.2025, 18:30
Möser. - Biederitz ist am Freitag um ein Geschäft reicher geworden. In der Harnackstraße eröffneten Sandra Schubert und ihre langjährige Mitarbeiterin Sabine Ganzschof ihre neues Kosmetikstudio. Mit einem Sekt-Empfang und kleinen Geschenken begrüßten sie ihre Kunden.