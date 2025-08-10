Neubau in Wolmirstedt gefordert Alte Gebäude sind marode: Kommt der Kita-Neubau?
Zwei Wolmirstedter Kitas sind stark in die Jahre gekommen. Mehrere Stadträte haben sich jetzt in der Börde angesehen, wie ein Neubau aussehen könnte und fordern das nun für die Kinder der Stadt.
Aktualisiert: 10.08.2025, 18:22
Wolmirstedt. - Neubau oder Sanierung? Wenn es nach Stadtrat Klaus Mewes geht, stellt sich die Frage nicht. Immerhin seien die Anforderungen an eine optimale, moderne Erziehung und Betreuung heute höher denn je. „Dieses anspruchsvolle Ziel ist mit der Sanierung eines Altbaus kaum zu erreichen“, stellt er fest.