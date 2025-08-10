Die Kita in Niederndodeleben wurde gerade neu gebaut. Wie das aussieht und ob ein Neubau für Wolmirstedt die richtige Alternative zur Sanierung wäre, das haben sich jetzt unter anderem Vertreter des Stadtrates zusammen mit dem Bürgermeister der Hohen Börde, Andreas Burger, vor Ort angesehen.

Foto: Mewes