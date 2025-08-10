weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Neubau in Wolmirstedt gefordert: Alte Gebäude sind marode: Kommt der Kita-Neubau?

Neubau in Wolmirstedt gefordert Alte Gebäude sind marode: Kommt der Kita-Neubau?

Zwei Wolmirstedter Kitas sind stark in die Jahre gekommen. Mehrere Stadträte haben sich jetzt in der Börde angesehen, wie ein Neubau aussehen könnte und fordern das nun für die Kinder der Stadt.

Von Kristina Reiher Aktualisiert: 10.08.2025, 18:22
Die Kita in Niederndodeleben wurde gerade neu gebaut. Wie das aussieht und ob ein Neubau für Wolmirstedt die richtige Alternative zur Sanierung wäre, das haben sich jetzt unter anderem Vertreter des Stadtrates zusammen mit dem Bürgermeister der Hohen Börde, Andreas Burger, vor Ort angesehen.
Die Kita in Niederndodeleben wurde gerade neu gebaut. Wie das aussieht und ob ein Neubau für Wolmirstedt die richtige Alternative zur Sanierung wäre, das haben sich jetzt unter anderem Vertreter des Stadtrates zusammen mit dem Bürgermeister der Hohen Börde, Andreas Burger, vor Ort angesehen. Foto: Mewes

Wolmirstedt. - Neubau oder Sanierung? Wenn es nach Stadtrat Klaus Mewes geht, stellt sich die Frage nicht. Immerhin seien die Anforderungen an eine optimale, moderne Erziehung und Betreuung heute höher denn je. „Dieses anspruchsvolle Ziel ist mit der Sanierung eines Altbaus kaum zu erreichen“, stellt er fest.