Der Stadtrat Barby wird sich am Donnerstag mit der Aufhebung nicht mehr gebrauchter Wohnbauareale in einigen Ortsteilen beschäftigen. Die Flächen waren schon vor Einheitsgemeindegründung aufgestellt worden und gelten teilweise als überdimensioniert.

Über die Wohnbauflächen Werkleitzwird der Stadtrat am Donnerstag erneut abstimmen. Diesmal geht es aber darum, diese nicht mehr als Bauflächen zu nutzen.

Barby - Am Donnerstag, 30. März, tagt ab 17 Uhr der Einheitsgemeinde-Stadtrat im Bauhof, Magdeburger Tor 8b. Auf der Tagesordnung stehen nach dem Bericht von Bürgermeister Torsten Reinharz zum aktuellen Kommunalgeschehen und nach der Einwohnerfragestunde folgende Punkte:Abwägung zum Entwurf der Aufhebung des Bebauungsplanes „Wohnbauflächen Werkleitz“ Abwägung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes „Lange Morgen/ Kurze Morgen“, Pömmelte Abwägung zum Entwurf der Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes „Wohnpark Gnadau“Aufhebung des Bebauungsplanes „Wohnbauflächen Werkleitz“ Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Lange Morgen/ Kurze Morgen“Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes „Wohnpark Gnadau“Entwurf des Bebauungsplanes Wohngebiet „Fahrtweg“ in BarbyAbwägung des Bebauungsplanes „Wochenendhausgebiet“ der Stadt BarbyVorentwurf Bebauungsplan „Solarpark Wespen“Entsendung von Vertretern in den Planungsverband „Saale-Dreieck“Konsolidierungskonzept für das Haushaltsjahr 2023 und den Finanzplanzeitraum bis 2031