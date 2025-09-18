Gesundheit und Pflege Barby: Demenz und Alzheimer steht bei Aktionstag im Mittelpunkt
Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) bietet in Barby anlässlich des Weltalzheimertages zwei öffentliche Veranstaltungen an. Auch ein Therapiehund wird mit vor Ort sein.
18.09.2025, 14:00
Barby. - Der diesjährige Weltalzheimertag am 21. September steht unter dem Motto „Demenz – Mensch sein und bleiben“. In der Woche der Demenz vom 19. bis 28. September 2025 öffnen die Awo Altenpflegeeinrichtungen in Sachsen-Anhalt ihre Türen für Informationsveranstaltungen, Begegnungen und Gespräche, teilte die Arbeiterwohlfahrt (Awo) jetzt mit. Auch in Barby sind Aktionen geplant.