Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) bietet in Barby anlässlich des Weltalzheimertages zwei öffentliche Veranstaltungen an. Auch ein Therapiehund wird mit vor Ort sein.

Barby: Demenz und Alzheimer steht bei Aktionstag im Mittelpunkt

Barby. - Der diesjährige Weltalzheimertag am 21. September steht unter dem Motto „Demenz – Mensch sein und bleiben“. In der Woche der Demenz vom 19. bis 28. September 2025 öffnen die Awo Altenpflegeeinrichtungen in Sachsen-Anhalt ihre Türen für Informationsveranstaltungen, Begegnungen und Gespräche, teilte die Arbeiterwohlfahrt (Awo) jetzt mit. Auch in Barby sind Aktionen geplant.