Die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie gastiert am 12. Januar in Barby. Was eine musikalische Schiffsreise über Elbe und Co. mit Orpheus und der Unterwelt zu tun hat.

Barby/tli. - Die kulturellen Momente in der Einheitsgemeinde Barby reißen nicht ab: Unter dem Motto „Von der Elbe an die Donau – Eine musikalische Schiffsreise“ startet die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie in das Jahr 2024. Und die Firma Energie Mittelsachsen GmbH begleitet den musikalischen Dampfer zu fünf Konzerten in der Region. Am Freitag, 12. Januar, heißt es ab 19 Uhr „Leinen los!“ in der Aula der Christlichen Sekundarschule in der Brauhausstraße.