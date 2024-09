Nordwestlich von Zackmünde macht ein Landwirt bei Feldabreiten auf seinem Acker einen ungewöhnlichen Fund. Was es mit dem Kriegsgerät nahe Barby auf sich hat.

Bei Feldarbeiten auf einem Acker in Barby wurde dieses alte Kriegsgerät entdeckt.

Zackmünde. - April 1945. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, dass die Spitzen der 9. US-Armee Gnadau, Schönebeck und Barby einnehmen. Etappenziel ist die Elbe - dann soll es weiter bis Berlin gehen. Lockheed-Lightning-Jäger schießen im Tiefflug über die Felder, machen Jagd auf alles, was sich bewegt. Die sind so raffiniert, haben Motoren abgestellt und kommen geräuschlos im Gleitflug an.