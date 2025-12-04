weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Themen im Stadtrat: Barbyer Stadtrat: Wie geht es weiter mit der Grundschule „An der Mühle“?

Themen im Stadtrat Barbyer Stadtrat: Wie geht es weiter mit der Grundschule „An der Mühle“?

In der Stadtratssitzung müssen mehrere Anträge der Fraktion CDU/FDP/Fritsche beantwortet werden. Es geht um Bildung, Gewerbegebiete und bezahlbaren Wohnraum.

Von Thomas Linßner 04.12.2025, 10:00
Grundschule Sachsendorf
Grundschule Sachsendorf Archivfoto: Thomas Linßner

Barby. - Wenn heute Abend, 4. Dezember, der Stadtrat tagt, wird es nicht nur um die Friedhofssatzung oder Bürgerfragestunde gehen. Es gibt auch mehrere Anträge der Fraktion CDU/FDP/Fritsche, die zusätzlich in die Tagesordnung aufgenommen wurden. Dabei geht es um die Bereitstellung aktueller Schülerzahlen und Informationen zu Fördermittelbindungen für die Grundschule Sachsendorf „An der Mühle“.