In der Stadtratssitzung müssen mehrere Anträge der Fraktion CDU/FDP/Fritsche beantwortet werden. Es geht um Bildung, Gewerbegebiete und bezahlbaren Wohnraum.

Barbyer Stadtrat: Wie geht es weiter mit der Grundschule „An der Mühle“?

Barby. - Wenn heute Abend, 4. Dezember, der Stadtrat tagt, wird es nicht nur um die Friedhofssatzung oder Bürgerfragestunde gehen. Es gibt auch mehrere Anträge der Fraktion CDU/FDP/Fritsche, die zusätzlich in die Tagesordnung aufgenommen wurden. Dabei geht es um die Bereitstellung aktueller Schülerzahlen und Informationen zu Fördermittelbindungen für die Grundschule Sachsendorf „An der Mühle“.