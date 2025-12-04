weather wolkig
  Kirchenmusik-Stelle in Salzwedel ausgeschrieben: Wer spielt künftig die große Orgel? Salzwedel sucht musikalische Leitung

Kirchenmusik-Stelle in Salzwedel ausgeschrieben Wer spielt künftig die große Orgel? Salzwedel sucht musikalische Leitung

Über Weihnachten muss es ohne Kantor gehen – für Ersatz wird gesorgt.

Von Elisa Schulz 04.12.2025, 10:00
Roland Dyck war 13 Jahre Kantor in Salzwedel.
Roland Dyck war 13 Jahre Kantor in Salzwedel. Foto: Malte Schmidt

Salzwedel. - Die Mariengemeinde Salzwedel ist derzeit ohne festen Kirchenmusiker. Seitdem Kantor Roland Johannes Dyck die Hansestadt im Juli verlassen hat, wird nach einer Nachbesetzung gesucht. Die aktuelle Vakanz ist allerdings geplant, weiß Superintendent Steffen Doms vom evangelischen Kirchenkreis Salzwedel. Denn: „Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 15. Dezember“, sagt Doms. „Es geht nicht ganz so schnell.“ Für die Weihnachtszeit bedeutet das jedoch keinen Stillstand: Der Kirchenkreis hat für Ersatz gesorgt, so dass alle geplanten Konzerte und Gottesdienste stattfinden können. „Musikalisch sind wir für die Weihnachtszeit abgesichert“, sagt Doms, „wir haben alles geregelt.“