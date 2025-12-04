Über Weihnachten muss es ohne Kantor gehen – für Ersatz wird gesorgt.

Salzwedel. - Die Mariengemeinde Salzwedel ist derzeit ohne festen Kirchenmusiker. Seitdem Kantor Roland Johannes Dyck die Hansestadt im Juli verlassen hat, wird nach einer Nachbesetzung gesucht. Die aktuelle Vakanz ist allerdings geplant, weiß Superintendent Steffen Doms vom evangelischen Kirchenkreis Salzwedel. Denn: „Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 15. Dezember“, sagt Doms. „Es geht nicht ganz so schnell.“ Für die Weihnachtszeit bedeutet das jedoch keinen Stillstand: Der Kirchenkreis hat für Ersatz gesorgt, so dass alle geplanten Konzerte und Gottesdienste stattfinden können. „Musikalisch sind wir für die Weihnachtszeit abgesichert“, sagt Doms, „wir haben alles geregelt.“