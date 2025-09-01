Vor 30 Jahren wurde die Herzog-Heinrich-Schützengilde Barby reorganisiert. Vereinschef Frank Hilfert aus Calbe kam beim Jubiläumsschießen ins Stechen.

Die Frauen und Männer der Herzog-Heinrich-Schützengilde marschieren die Schloßstraße entlang. Ziel ist der Schützenberg an der Fährstraße, wo das Königsschießen stattfindet.

Barby. - Die Barbyer Herzog-Heinrich-Schützen sind in der komfortablen Lage, dass sie zum ersten Schützenfest 1995 den Pretziener Filmemacher Herbert Kolbe beauftragten, einen Film zu produzieren. Der zeigt den ersten Schützenkönig, die Kinderkönige, das ganze Drumherum auf dem neuen Schützenberg an der Fährstraße, Fahnen hissen, marschieren, Salut schießen. Und das Bemerkenswerteste: Hunderte von Menschen säumten damals die Straßen und den Marktplatz.