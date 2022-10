Wohnen Bau von altersgerechten Wohungen in Schönebeck schreitet voran

Altersgerechte Wohnungen entstehen in der Lindenstraße: Wie Bauklötze werden Betonwände und -decken auf den Rohbau des Erdgeschosses aufgesetzt. So sollen in knapp drei Wochen zwei Stockwerke entstehen.