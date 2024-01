Bauarbeiten in Calbe: Wieder Ampel am Kreisverkehr

Bis März bleibt die Zufahrt zum Hänsgenhoch in Calbe noch gesperrt.

Calbe. - Mit den milden Temperaturen starten auch die Tiefbaustellen in Calbe wieder durch. Wie die Verwaltung jetzt mitteilte, wird die Arbeit am Kreisverkehr in der Magdeburger Straße wieder aufgenommen.